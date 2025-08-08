FACT CHECK: क्या प्रयागराज में बाढ़ की वजह से कोई पुल टूट गया? जानिए वायरल दावे का असली सच

Photo- Sipahi Acter/Facebook

Prayagraj Bridge Collapse Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ के कारण एक बड़ा पुल टूट गया है. इस पोस्ट को एक फेसबुक अकाउंट 'sipahi acter' से शेयर किया गया, जिसमें पुल की कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि हादसा हो गया है और लोगों को उस रास्ते से न जाने की सलाह दी जा रही है. हालांकि जब इस खबर की पड़ताल की गई तो सामने आया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है. किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स ने इस वायरल पोस्ट की सही नहीं बताया. ना ही किसी ने वर्तमान में प्रयागराज का कोई मुख्य पुल टूटने की कोई खबर छापी है.

इससे साफ पता चलता है कि प्रयागराज में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है. शहर के सभी पुल सुरक्षित हैं. यह महज अफवाह है, जिसका मकसद लोगों में डर और भ्रम फैलाना है.

फर्जी पोस्ट से मचा हड़कंप

फर्जी पोस्ट के खिलाफ FIR दर्ज

फर्जी पोस्ट शेयर करने पर मुकदमा दर्ज?

इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने बताया कि इस पोस्ट को जिसने भी शेयर किया है और जिसने भी इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाला है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. प्रयागराज मंडल पुलिस प्रशासन के डीएम श्री मनीष कुमार वर्मा के आदेशानुसार उन्हें अति शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. हालांकि, प्रयागराज पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है.

असत्य जानकारी को शेयर न करें

ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि इस तरह की किसी भी असत्य जानकारी को शेयर न करें. बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर इलाके की निगरानी की जा रही है. हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन किसी भी पुल को लेकर कोई खतरा नहीं है.

झूठी खबर परेशानी में डाल सकती है

इसलिए अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वीडियो या पोस्ट आए तो उसे बिना जांचे-परखे फॉरवर्ड न करें. अफवाहें न फैलाएं और न ही फैलाने दें. सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें, क्योंकि एक झूठी खबर कई लोगों को परेशानी में डाल सकती है.