Fact Check: गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तो काट दी पूरे गांव की बिजली? जानिए वायरल VIDEO का असली सच

Fact Check: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो (Viral Video) आग की तरह फैल रहा है. इसमें एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़कर तार काटता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के साथ एक मसालेदार कहानी भी शेयर की जा रही है - कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के फोन न उठाने से इतना गुस्सा हो गया कि उसने बदला लेने के लिए पूरे गांव की ही बत्ती गुल कर दी.

लेकिन क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है? चलिए जानते हैं.

क्या है वीडियो की हकीकत?

सोशल मीडिया पर बताई जा रही यह 'बदले की कहानी' पूरी तरह से झूठी है. असल में, यह वीडियो असम के बक्सा जिले के निकाशी गांव का है. वीडियो में जो शख्स खंभे पर चढ़ा है, वह कोई 'सिरफिरा आशिक' नहीं, बल्कि अनवर हुसैन (Anwar Hussain) नाम का एक मेहनती लाइनमैन (Assam Lineman) है.

अनवर असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) के एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं. यह वीडियो जून महीने का है, जब वह अपने रोज के काम के तहत पुराने और खराब बिजली के तारों को हटाकर नए तार लगा रहे थे.

सच कैसे सामने आया?

जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई.

यह वीडियो असल में 'टेक्निकल वर्क' नाम के एक यूट्यूब चैनल पर 17 जुलाई को अपलोड किया गया था. यह चैनल बिजली से जुड़े कामों के वीडियो शेयर करता है.

चैनल चलाने वाले जाहिदुल इस्लाम ने खुद इस बात की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि अनवर उनके साथी हैं और वीडियो में वह अपना रूटीन मेंटेनेंस का काम कर रहे थे.

अनवर के एक और सहकर्मी साकिब ने भी यही बात दोहराई.

Fake News Alert: बिजली के खंबे पर चढ़कर तार काटते इस युवक के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी वायरल हो रही है. ये रही इसकी सच्चाई. pic.twitter.com/IWItTOT9ux — India Today Fact Check (@IndiaTodayFacts) September 3, 2025

झूठी कहानी का अनवर की ज़िंदगी पर असर

इस झूठी और मनगढ़ंत कहानी का अनवर हुसैन की निजी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा. उनके साथी ने बताया कि इस अफवाह के कारण उनकी पर्सनल लाइफ में तूफान आ गया था. बात इतनी बिगड़ गई कि उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी. सबूत के तौर पर अनवर और उनकी टीम की तस्वीरें और एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह खुद सच्चाई बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए. जिस वीडियो को लोग एक आशिक के गुस्से की कहानी समझकर मजे ले रहे थे, वह असल में एक आम इंसान के मेहनत भरे काम का हिस्सा है. किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, वरना एक झूठी खबर किसी की ज़िंदगी खराब कर सकती है.