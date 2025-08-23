Marbat Festival Live Streaming: नागपुर में मारबत उत्सव मनाने के लिए सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, देखें लाइव

मारबत उत्सव नागपुर (Photo Credits: YouTube)

Marbat Festival Nagpur Live Streaming: मारबत उत्सव नागपुर (Marbat Festival Nagpur), महाराष्ट्र (Maharashtra) का एक अनूठा और ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव है, जो 19वीं सदी से मनाया जा रहा है. इस उत्सव को मनाने के लिए नागपुर की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है. यह उत्सव पोला (Pola) के अगले दिन मनाया जाता है. पोला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपने बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है और मारबत उत्सव (Marbat Festival) उसी का हिस्सा है. यह उत्सव बुराई को दूर करने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक है. मारबत उत्सव की शुरुआत 1881 में काली मारबत और 1885 में पीली मारबत के साथ हुई.

इस उत्सव से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार, पुराने समय में किसान पोला के दिन मिट्टी की मूर्तियां घरों में रखते थे और तान्हा पोला के दिन इन्हें जलाकर बुराई को दूर करने की प्रथा थी. एक अन्य मान्यता के अनुसार, काली मारबत भोंसले वंश की रानी बकाबाई का प्रतीक मानी जाती है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के सामने समर्पण किया था. यह लोगों की नाराजगी को दर्शाती थी. वहीं पीली मारबत ब्रिटिश शासन और बीमारियों का प्रतीक थी. इस उत्सव को आप घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लाइव देख सकते हैं.

नागपुर में मारबत उत्सव मनाने के लिए सड़कों पर उमड़ा सैलाब

मारबत उत्सव केवल नागपुर में मनाया जाता है और इसे महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा एक अद्वितीय सांस्कृतिक आयोजन के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह न केवल परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि सामाजिक संदेशों के साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है.