Ladki Bahin E-KYC Deadline: माझी लाडली बहन योजना के ई-केवाईसी का आज आखिरी दिन, प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर रुक सकती है किस्त

Ladki Bahin E-KYC Deadline: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है.राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही माझी लाडली बहन योजना का लाभ ले रही महिलाएं यदि अब तक अपना E-KYC पूरा नहीं कर पाई हैं, तो आज यानी 31 दिस्म्नर को यह प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम दिन है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों की E-KYC प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होगी, उनकी अगली किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है.

यहां कराए अपन E-KYC

ऐसे में लाभार्थी महिलाएं अपने नजदीकी सेवा केंद्र, बैंक शाखा या सुविधा केंद्र पर जाकर कुछ ही मिनटों में अपना E-KYC पूरा कर सकती हैं. सरकार ने यह भी बताया है कि अब ऑनलाइन विकल्पों के जरिए एक क्लिक में E-KYC प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, जिससे महिलाएं घर बैठे यह कार्य पूरा कर सकें. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: E-KYC नहीं करने पर 31 दिसंबर के बाद रूक सकती है क़िस्त, ladakibahin.maharashtra.gov.in पर स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को ऐसे करें पूरी

21 से 65 साल की महिलाओं के लिए है यह योजना

माझी लाडली बहन योजना 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है.

ऐसे करें एक क्लिक में अपना E-KYC



सरकार ने E-KYC प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

नजदीकी सुविधा केंद्र / CSC पर जाएं

बैंक शाखा में जाकर E-KYC करवाएं

आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर मोबाइल OTP व आधार सत्यापन करें

अधिकृत सेवा केंद्रों पर बायोमैट्रिक अपडेट की सुविधा उपलब्ध है

महिलाओं से अपील है कि वे आज ही इनमें से किसी भी माध्यम से अपना E-KYC पूरा कर लें, ताकि अगली किस्त मिलने में कोई बाधा न आए।

अब तक 16 किस्तें जारी



इस योजना के तहत अब तक 16 किस्तें लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जा चुकी हैं. वहीं 17वीं और 18वीं किस्त की राशि BMC सहित महाराष्ट्र में होने वाले महापालिका चुनाव के बाद जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

योजना का उद्देश्य क्या है?



माझी लाडली बहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है. यह योजना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.