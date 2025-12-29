Ladki Bahin Yojana: E-KYC नहीं करने पर 31 दिसंबर के बाद रूक सकती है क़िस्त, ladakibahin.maharashtra.gov.in पर स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को ऐसे करें पूरी

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाड़की बहिन योजना के तहत लाभ पा रही महिलाओं के लिए खबर है. यदि वे इस योजना के तहत हर महीने ₹1,500 की सहायता पाती हैं और चाहती हैं कि उनके किस्त का पैसा बिना रुकावट जारी रहे, तो उन्हें 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अन्यथा उनके किस्त का भुगतान रुक सकता है. ऐसे में यदि अभी तक कोई महिला लाभार्थी अपना ई-केवाईसी नहीं करवा पाई है, तो उसके पास अभी भी दो दिन का समय है। वे ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर स्टेप-बाय-स्टेप इस प्रक्रिया को पूरी कर सकती हैं.
मंत्री अदिती तटकरे की अपील
दरअसल, सरकार का इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजना के लिए अयोग्य लाभार्थियों को हटाना और धोखाधड़ी रोकना है. योजना को लेकर महिला बल विकास मंत्री अदिती टाटकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है ताकि योजना के तहत लाभ रुकावट के बिना जारी रह सके. उन्होंने सभी महिला लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे 31 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी पूरा करें. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: लाडकी बहनों के लिए बड़ा अपडेट, 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो रुक सकती है किस्त, सिर्फ 4 दिन बचे; जल्द पूरी करें प्रक्रिया
ऐसे करें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी:
-
योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: ladakibahin.maharashtra.gov.in
-
होमपेज पर e-KYC विकल्प चुनें
-
आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें
-
आवश्यक दस्तावेज़ फिर से अपलोड करें: नाम, पता, राशन कार्ड, आय प्रमाण और आधार जानकारी
-
विवरण ध्यान से देखें
-
Submit पर क्लिक कर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें
ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू है.
ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी, जिसकी पहली अंतिम तिथि 18 नवंबर 2025 थी. इसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आगामी महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए सरकार आवश्यकतानुसार एक बार फिर ई-केवाईसी की तिथि बढ़ा सकती है.
नवंबर-दिसंबर की क़िस्त का इंतजार
इस योजना की 16वीं यानी अक्टूबर की क़िस्त जारी हो चुकी है. लेकिन नवंबर की 17वीं और दिसंबर की 18वीं क़िस्त का पैसा अभी तक लाभार्थियों के खाते में नहीं आया है, जिसे लेकर महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं.
कहा जा रहा है कि लाड़की बहिन योजना की दोनों क़िस्तों का भुगतान प्रदेश में होने वाले महानगरपालिका चुनाव के बाद किया जाएगा. इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि आचार संहिता और ई-केवाईसी की अधूरी प्रक्रिया के कारण भुगतान अभी तक जारी नहीं किया गया है. उम्मीद है कि 15 जनवरी को महानगरपालिका चुनाव के बाद दोनों क़िस्तों का पैसा लाभार्थियों के खातों में जारी किया जा सकेगा.