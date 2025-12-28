Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: लाडकी बहनों के लिए बड़ा अपडेट, 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो रुक सकती है किस्त, सिर्फ 4 दिन बचे; जल्द पूरी करें प्रक्रिया

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है.अगर आप भी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की लाभार्थी हैं और हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की आर्थिक सहायता बिना किसी रुकावट पाना चाहती हैं, तो आपको 31 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा में ई-केवाईसी नहीं कराने पर किस्त का भुगतान रुक सकता है.

31 दिसंबर को आखिरी डेट

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने अपने नवीन संदेश में कहा है कि योजना का लाभ नियमित रूप से जारी रखने के लिए सभी पात्र महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी है. सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तारीख तय की है, और अब इस समय सीमा में केवल कुछ ही दिन बचे हैं. Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, समय से पहले पूरी करें प्रक्रिया, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त

मंत्री अदिती तटकरे की अपील

मंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे पहचान सत्यापन यानी ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कर लें, जिससे भविष्य में किस्त रुकने या भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से बचा जा सके. सरकार का संदेश साफ है—समय पर ई-केवाईसी नहीं कराया गया तो योजना की मासिक राशि मिलने में बाधा आ सकती है.

मंत्री अदिती तटकरे का पोस्ट

लाडक्या बहिणींनो... मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी E-Kyc प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम तारीख असून, आता केवळ शेवटचे ४ दिवस उरले आहेत. सर्व लाडक्या बहिणींनी आजच आपली E-Kyc प्रक्रिया पूर्ण करावी ही नम्र… pic.twitter.com/LMxMlLqlsV — Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) December 27, 2025

ऐसे में यदि आप या आपके परिवार की कोई महिला इस योजना का लाभ ले रही है, तो विलंब न करें और तुरंत ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि हर महीने मिलने वाला 1500 रुपये का लाभ बिना किसी रुकावट खाते में जमा होता रहे।

क्या है माझी लाडकी बहिण योजना?

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंजूर की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

अब तक 16 वीं क़िस्त जारी

यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने तथा परिवार व समाज में उनकी भूमिका को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब तक इस योजना की 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.