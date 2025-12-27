Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, समय से पहले पूरी करें प्रक्रिया, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana eKYC Update: महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, उनके लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य है. अब तक जो महिलाएं अपना ई-केवाईसी नहीं करवा पाई हैं, उन्हें 31 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है.

लाभार्थियों को सलाह

लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें, क्योंकि अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो उनकी योजना की किस्त रुक सकती है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC Date: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की ई-केवाईसी जल्द करवाएं, नहीं तो रुक सकती है किस्त; जानें आखिरी डेट

सरकार ई-केवाईसी क्यों करवा रही है?

ई-केवाईसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत मिलने वाले लाभ सीधे सही और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचें. यह धोखाधड़ी और फर्जी लाभार्थियों को रोकने में मदद करेगा

ई-केवाईसी कैसे करें?

लाभार्थी अपने नज़दीकी योजना केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना ई-केवाईसी करवा सकती हैं। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण आवश्यक हैं.

लाड़की बहन योजना के बारे में

यह योजना महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण पहल है। योजना के तहत अब तक 16 किस्तों के पैसे लाभार्थियों को मिल चुके हैं. वहीं 17 वीं और 18 वीं क़िस्त के पैसे जारी होने वाले हैं. ऐसे में लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा करें ताकि आने वाली किस्तें बिना किसी रुकावट के उन्हें मिलती रहें.