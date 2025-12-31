Banke Bihari Temple: साल के आखरी दिन भक्तों का बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने किए भगवान के दर्शन: VIDEO

A massive crowd of devotees flocked to the Banke Bihari temple (Credit-@VistaarNews)

Banke Bihari Temple: साल के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा जिला (Mathura District) स्थित वृंदावन (Vrindavan) के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple) में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. नए साल से पहले भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में पहुंचे.देश के अलग-अलग हिस्सों से आए भक्त दर्शन और पूजा-अर्चना (Worship) के लिए मंदिर पहुंचे. साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ जाने से मंदिर क्षेत्र में भीड़ का दबाव साफ नजर आया.

इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब

मंदिर बंद होने की अफवाहों पर प्रशासन का स्पष्टीकरण

मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की चर्चाओं को मथुरा के जिलाधिकारी (District Magistrate) चंद्र प्रकाश सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि बांके बिहारी मंदिर में आने पर कोई पाबंदी (No Restriction) नहीं है और श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं, हालांकि इस समय वृंदावन में भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है.

मंदिर प्रबंधन की पहले से अपील

भीड़ को देखते हुए इससे पहले श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रबंधन समिति (Temple Management Committee) ने श्रद्धालुओं से अपील की थी कि यदि संभव हो तो 29 दिसंबर से 5 जनवरी (Advisory Period) के बीच वृंदावन आने से परहेज करें. समिति का कहना था कि मंदिर और आसपास के इलाकों में अत्यधिक भीड़ के कारण व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है.

नए साल से पहले धार्मिक स्थलों पर बढ़ी भीड़

नए साल के आगमन से पहले देश के कई धार्मिक स्थलों (Religious Places) पर भक्तों की आवाजाही तेज हो गई है. इसी कड़ी में वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां साल के अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ी.