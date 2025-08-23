Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड राज्य लॉटरी द्वारा आयोजित Dear Narmada Saturday लॉटरी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस लॉटरी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें मुख्य पुरस्कार 1 करोड़ रुपये है. भारत के 13 राज्यों में लॉटरी कानूनी रूप से आयोजित की जाती है. इनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम शामिल हैं. लॉटरी प्रेमियों के लिए यह दिन बेहद रोमांचक है, क्योंकि आज यह तय होगा कि किस्मत के ये करोड़ों रुपये किसे मिलेंगे.

विजेताओं की घोषणा के बाद, उनके नाम और पुरस्कार की जानकारी नागालैंड राज्य लॉटरी वेबसाइट और संबंधित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी.

Dear Narmada Saturday लॉटरी रिजल्ट

