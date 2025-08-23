WinZO Games 2025: 'बकाया पैसे डूबेंगे नहीं, मिलेगा पूरा रिफंड'; नए ऑनलाइन गेमिंग कानून पर 'विंजो' का बड़ा ऐलान

Online Gaming Bill 2025: संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने शुक्रवार को 'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025' को मंजूरी दे दी. इसके तहत, अब भारत में पैसों से खेले जाने वाले किसी भी तरह के ऑनलाइन गेम (Online Game) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. नए कानून का नाम "ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल, 2025 (The Online Gaming Promotion and Regulation Bill, 2025)" रखा गया है. इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करना और पैसों से खेले जाने वाले खेलों पर रोक लगाना है. 25 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं वाले लोकप्रिय गेमिंग प्लेटफॉर्म WinZO गेम्स ने इस कानून का तुरंत पालन करने की घोषणा की है.

WinZO ने 22 अगस्त से सभी पैसों से खेले जाने वाले खेलों को बंद करने की घोषणा की है.

Winzo ने कानून के पालन की घोषणा की

सभी का बकाया पैसा लौटा दिया जाएगा: Winzo 

कंपनी ने कहा कि सभी सेवा प्रदाताओं (Service Providers) का बकाया चुकाया जाएगा और प्रत्येक उपयोगकर्ता का बकाया सुरक्षित रूप से वापस कर दिया जाएगा. WinZO ने अपने उपयोगकर्ताओं, निवेशकों और भागीदारों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है.

WinZO 2018 से 250 मिलियन से अधिक यूजर्स, 100 से अधिक गेम्स और 75,000 क्रिएटर्स के साथ भारत का सबसे बड़ा सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. कोविड, टैक्स या नियामकीय बदलाव जैसी चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने हमेशा इनोवेशन और मजबूती के साथ काम किया है.