होटल में प्रेमिका के साथ संबंध बनाने के बाद शख्स की मौत, महिला पर लगा भारी जुर्माना

Representational Image | Pixabay

चीन (China) से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है. यहां एक शादीशुदा शख्स की मौत होटल में अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने के बाद हो गई. कोर्ट ने इस मामले में महिला को मृतक के परिवार को भारी मुआवजा देने का आदेश दिया है. 66 वर्षीय व्यक्ति झोउ (Zhou) अपनी प्रेमिका झुआंग (Zhuang) के साथ चीन के गुआंग्शी झुआंग इलाके के पिंगनान काउंटी के एक होटल में रुके थे. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने वहां शारीरिक संबंध बनाए और फिर सो गए. जब महिला उठी, तो उसने पाया कि झोउ सांस नहीं ले रहे थे.

महिला पहले घबरा गई और होटल स्टाफ को कुछ देर तक जानकारी नहीं दी. वह अपनी ब्लड प्रेशर की दवा लेने के लिए घर चली गई. जब वह वापस लौटी और होटल के स्टाफ की मदद से कमरे का दरवाजा खोला, तो झोउ को मृत पाया गया.

मेडिकल रिपोर्ट और जांच

डॉक्टरों और पुलिस की जांच में सामने आया कि झोउ को हाई ब्लड प्रेशर और पहले स्ट्रोक की समस्या थी. उनकी मौत का कारण दिल का दौरा (Acute Myocardial Infarction) बताया गया. यानी उनकी पहले से मौजूद बीमारियों की वजह से उनकी मौत हुई.

मृतक के परिवार ने प्रेमिका पर किया केस

झोउ की पत्नी और बेटे ने होटल और महिला पर केस किया. उन्होंने करीब 5.5 लाख युआन (लगभग 62 लाख रुपये) का मुआवजा मांगा. कोर्ट ने माना कि मौत झोउ की पुरानी बीमारी से हुई, लेकिन महिला ने तुरंत मदद नहीं की और एक घंटे का समय गंवा दिया, जिससे उनकी जान बच सकती थी.

महिला पर लगा जुर्माना

कोर्ट ने महिला को आंशिक रूप से जिम्मेदार माना और मृतक के परिवार को 62,000 युआन (करीब 7.5 लाख रुपये) मुआवजा देने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि शादीशुदा पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाना "सार्वजनिक आचार और परंपराओं" के खिलाफ है.

होटल को मिली राहत

इस मामले में होटल को निर्दोष माना गया क्योंकि घटना निजी कमरे में हुई थी, न कि पब्लिक एरिया में. इसलिए होटल पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं डाली गई.