बिग बॉस 12' फेम Saba Khan ने रचाई जोधपुर में शादी, सोशल मीडिया पर साझा की खास तस्वीरें

मुंबई, 22 अगस्त : 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) फेम और अपनी सादगी से दर्शकों का दिल जीतने वाली सबा खान (Saba Khan) ने शादी कर ली है. अभिनेत्री ने जोधपुर में एक निजी समारोह में निकाह किया. इस खास मौके पर परिवार और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए. सबा खान के जीवनसाथी वसीम नवाब एक व्यवसायी हैं और जोधपुर के नवाब परिवार से ताल्लुक रखते हैं. सबा की बहन सोमी खान (Somi Khan) भी उनके साथ बिग बॉस सीजन-12 में नजर आई थीं. वह भी उनकी शादी के समारोह में मौजूद थीं.

गौरतलब है कि सोमी ने भी कुछ महीने पहले ही आदिल खान के साथ शादी की थी. सबा खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "कुछ दुआएं चुपचाप कबूल हो जाती हैं. दिल से शुक्रिया. मैं आप सबके साथ अपने निकाह की खुशी बांट रही हूं. जिस लड़की को आपने 'बिग बॉस' में प्यार दिया, आज वह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है. दुआओं और प्यार की दरकार है."

सबा के पोस्ट करते ही फैंस और शुभचिंतकों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं दी. कई यूजर्स उन्हें 'हार्ट' और 'फायर' के इमोजी कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं. सबा की बहन सोमी ने उनके पोस्ट में कमेंट किया, "दोनों को बधाई हो. मेरी प्यारी सबा, तुम्हें हमेशा दुनिया की सारी खुशियां मिलें, और जीजू अब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं. आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है." एक यूजर ने लिखा, "माशाल्लाह, बधाई हो." एक और यूजर ने लिखा, "आप दोनों का जीवन प्यार, खुशियों और एक-दूसरे का साथ देने से भरा रहे."

अन्य यूजर ने लिखा, "शादी मुबारक हो." अपनी खुशी साझा करते हुए सबा ने कहा, "शादी मेरे जीवन का एक खूबसूरत चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने सपनों से पीछे हट रही हूं. मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम जारी रखूंगी और साथ ही अपने बिजनेस पर भी ध्यान दूंगी. दोनों को बैलेंस करना मेरे लिए रोमांचक है." सबा की यह नई शुरुआत उनके फैंस के लिए खुशी का मौका है, और हर कोई उन्हें आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दे रहा है.