Raza Murad Death Rumours: मौत की झूठी खबर पर भड़के अभिनेता रजा मुराद, दर्ज कराई शिकायत

मुंबई, 23 अगस्त : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रजा मुराद (Raza Murad) ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलने के बाद मुंबई (Mumbai) के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु के बारे में एक फर्जी पोस्ट वायरल (Fake Post Viral) हुई, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

रजा मुराद ने स्पष्ट किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ और जीवित हैं, लेकिन बार-बार ऐसी अफवाहों का खंडन करते-करते वह थक चुके हैं. रजा मुराद ने कहा, "मैं अभी जिंदा हूं और पूरी तरह स्वस्थ हूं. यह बहुत दुखद है कि कुछ लोग बिना सोचे-समझे ऐसी अफवाहें फैलाते हैं. मैं इन अफवाहों पर बार-बार सफाई देते हुए थक गया हूं. यह न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि मेरे परिवार और प्रशंसकों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है."

रजा मुराद ने कहा, " लोगों को यह बताते-बताते मेरा गला, जीभ और होंठ सूख गए हैं कि मैं जीवित हूं. यह झूठी खबर हर जगह फैल गई है. मुझे दुनिया भर से फोन और संदेश आ रहे हैं. लोग मुझे पोस्ट की स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं." उन्होंने इस तरह की अफवाहों को 'शर्मनाक' करार देते हुए इसे फैलाने वालों की मानसिकता पर सवाल उठाया. उनके अनुसार, "ऐसा काम वही लोग करते हैं जो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी हरकतें करते हैं."

उन्होंने इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस के अनुसार, रजा मुराद की शिकायत के आधार पर अंबोली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल पोस्ट और उसके पीछे के लोगों की पहचान करने के लिए साइबर सेल की मदद ली है. रजा मुराद अपनी दमदार आवाज और प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे 'पद्मावत', 'बाजीराव मस्तानी' और 'जोधा अकबर' में यादगार किरदार निभाए हैं.