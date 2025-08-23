SBI रिवार्ड पॉइंट्स वाला मैसेज है फर्जी! 9,980 रुपये का लालच देकर ठगी की कोशिश, PIB फैक्ट चेक ने किया खुलासा
PIB Fact Check: आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में हाल ही में एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें SBI (State Bank of India) ग्राहकों को 9,980 रुपये के रिवार्ड पॉइंट्स रिडीम करने का लालच दिया गया. वायरल मैसेज में लिखा गया था कि ग्राहक के SBI रिवार्ड पॉइंट्स (9,980 रुपये) जल्द ही एक्सपायर होने वाले हैं. मैसेज में एक “SBI REWARD App” APK फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया और कहा गया कि इस ऐप के ज़रिए पॉइंट्स को कैश के रूप में खाते में डिपॉजिट करा सकते हैं.

PIB फैक्ट चेक यूनिट ने इस वायरल मैसेज को पूरी तरह फेक और फ्रॉड बताया है. SBI ने साफ किया है कि वह कभी भी APK फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक नहीं भेजता. बैंक की ओर से ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे सिर्फ SBI की आधिकारिक वेबसाइट या Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें.

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे फर्जी APK फाइल डाउनलोड करने से आपके फोन का डेटा चोरी हो सकता है. हैकर्स आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच बना सकते हैं. व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड और ओटीपी तक लीक हो सकते हैं.

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

  • ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज या लिंक पर क्लिक न करें.

  • हमेशा बैंकिंग के लिए सिर्फ आधिकारिक ऐप और वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें.

  • संदेहास्पद मैसेज मिलने पर तुरंत उसे डिलीट करें और बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें.

SBI रिवार्ड पॉइंट्स का 9,980 रुपये वाला मैसेज पूरी तरह फर्जी है. यह एक फिशिंग स्कैम है, जिसका मकसद लोगों को धोखा देकर उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी चुराना है.