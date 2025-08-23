Bhiwandi Road Accident: महाराष्ट्र के भिवंडी से एक दुखद हादसे की खबर आई है, जहां सड़क पर बने गड्ढों ने एक डॉक्टर की जान ले ली. जानकारी के अनुसार, डॉक्टर अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक सड़क पर बने गड्ढों की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. हादसे में डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि भिवंडी में कई सड़कों की हालत बेहद खराब है और जगह-जगह गड्ढे हैं. इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. डॉक्टर की मौत से इलाके में रोष फैल गया है और लोग प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

भिवंडी में गड्ढों ने ली डॉक्टर की जान

🔴#BREAKING | Doctor dies due to potholes in Maharashtra's Bhiwandi; His bike lost balance and was run over by a truck crushing him — NDTV (@ndtv) August 23, 2025

