Gondia: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में दरवाजे से लटका बुजुर्ग यात्री, RPF जवान ने दौड़कर बचाई जान, महाराष्ट्र के गोंदिया का VIDEO आया सामने

गोंदिया, महाराष्ट्र: रेलवे में चढ़ने के समय कई बार यात्रियों के साथ हादसे हो जाते है. ऐसा ही एक हादसा महाराष्ट्र (Maharashtra) के गोंदिया रेलवे स्टेशन (Gondia Railway station) से सामने आया है. जहांपर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक बुजुर्ग ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगा. इस दौरान प्लेटफॉर्म (Platform) पर मौजूद आरपीएफ (RPF) जवान ख्यालीराम खोखर (Khyaliram Khokhar) ने दौड़ लगाई और यात्री को बाहर खींचा.जिसके कारण यात्री की जान बच गई. इस दौरान ट्रेन भी रोक दी गई. हादसे के बाद यात्री को थोड़ी बहुत चोटें आई.

इसके बाद यात्री को ट्रेन में बिठाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @rpfsecrhq नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Betul: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नर्सिंग छात्रा की मौत, पानी लेने के लिए उतरी थी नीचे, बचाने की कोशिश में युवक भी घायल, बैतूल रेलवे स्टेशन पर भयावह हादसा; VIDEO

यात्री की बचाई जान

गोंदिया रेलवे स्टेशन पर हादसा

जानकारी के मुताबिक़ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शाम को 12130 आजाद हिंदी एक्सप्रेस (Azad Hindi Express) पहुंची. इस दौरान एक बुजुर्ग यात्री स्टेशन पर चाय लेने के उतरे थे. इसके बाद ट्रेन शुरू हो गई तो चलती ट्रेन में यात्री ने चढ़ने की कोशिश की. जिसके कारण यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वे दरवाजे में लटक गए और उनके पैर नीचे गैप के थे. इसके बाद तुरंत आरपीएफ जावन ख्यालीराम खोखर (Khyaliram Khokhar) ने दौड़ लगाई और यात्री की जान बचाई. तब तक ट्रेन भी रुक चुकी थी.

लोगों ने की जवान की तारीफ़

इस घटना के बाद काफी देर तक प्लेटफॉर्म (Platform) पर अफरा तफरी का माहौल रहा. बुजुर्ग की जान बचानेवाले जवान को बुजुर्ग ने धन्यवाद दिया और बाकी यात्रियों ने भी ख्यालीराम की तारीफ़ की. इसके साथ ही आरपीएफ (RPF) के कर्मियों और अधिकारियों ने भी ख्यालीराम (Khyaliram Khokhar) की तारीफ की. अगर थोड़ी देर हो जाती तो यात्री की जान जा सकती थी.