BAN vs NED 1st T20I 2025, Sylhet Weather Report: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा सिलहट में मौसम का हाल

सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम(Credit:X/@dailycricketbd)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 अगस्त (शनिवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला मुकाबला होगा, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. लिटन दास की अगुवाई वाली टीम हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं. नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, मौसम, पिच रिपोर्ट और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हुआ है, इसमें बांग्लादेश ने चार बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को सिर्फ एक जीत नसीब हुई है.

सिलहट का मौसम रिपोर्ट (Sylhet Weather Report):

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाज़ों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां अब तक खेले गए 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में से 9 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाज़ी करना चाहेगी. मौसम की बात करें तो मैच के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है और बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाने के पर्याप्त अवसर रहेंगे.