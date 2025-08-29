BAN vs NED, 1st T20I 2025 Preview: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, मौसम, पिच रिपोर्ट और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 अगस्त (शनिवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला मुकाबला होगा, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. लिटन दास की अगुवाई वाली टीम हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं. एशिया कप से पहले नीदरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बांग्लादेश की बड़ी परीक्षा! जानिए स्क्वाड, स्ट्रीमिंग और टाइम टेबल के साथ पूरा शेड्यूल

वहीं दूसरी ओर, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा.

टी20 में बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records): बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हुआ है, इसमें बांग्लादेश ने चार बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को सिर्फ एक जीत नसीब हुई है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहले टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (BAN vs NED Key Players To Watch Out): बांग्लादेश की ओर से कप्तान लिटन दास, तौहीद हृदॉय, मुस्ताफिजुर रहमान और टास्किन अहमद पर निगाहें होंगी. वहीं नीदरलैंड्स के लिए मैक्स ओ’डॉड, विक्रमजीत सिंह, पॉल वान मीकरन और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs NED Mini Battle): बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्ताफिजुर रहमान और नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज़ मैक्स ओ’डॉड के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा. वहीं स्कॉट एडवर्ड्स बनाम टास्किन अहमद की भिड़ंत भी रोमांचक रहने वाली है.

सिलहट का मौसम और पिच रिपोर्ट (Sylhet Weather & Pitch Report): सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाज़ों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां अब तक खेले गए 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में से 9 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाज़ी करना चाहेगी. मौसम की बात करें तो मैच के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है और बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाने के पर्याप्त अवसर रहेंगे.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहला टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यह पहला टी20 मुकाबला 30 अगस्त (शनिवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच इस सीरीज़ का प्रसारण भारत में किसी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. फैंस स्मार्ट टीवी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहले टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, तौहीद हृदॉय, नुरुल हसन, जकर अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम

नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉड, तेजा निदामनुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोस, सेड्रिक डी लांगे, टिम प्रिंगल, पॉल वान मीकरन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर जुल्फिकार