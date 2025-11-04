Harmanpreet Kaur vs MS Dhoni Captaincy Stats: कौन हैं हरमनप्रीत कौर या एमएस धोनी भारत के सबसे सफल वनडे कप्तान? आंकड़े बताएंगे पूरी सच्चाई

हरमनप्रीत कौर बनाम एमएस धोनी

Harmanpreet Kaur vs MS Dhoni Captaincy Stats: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India Women's National Cricket Team) की स्टार कप्तान हरमनप्रीत कौर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. उन्होंने 2 नवंबर(रविवार) को भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी जिताई. यह जीत न केवल भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे सुनहरा पल साबित हुई, बल्कि हरमनप्रीत को भी भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के एलीट लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसमें अब तक सिर्फ कपिल देव (1983) और महेंद्र सिंह धोनी (2011) थे. मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. महिला विश्व कप की पहली ट्रॉफी जीत पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया मजबूत संदेश, टीम की मेहनत और आत्मविश्वास को बताया सफलता का मंत्र

36 वर्षीय हरमनप्रीत के लिए यह उनका पांचवां वनडे वर्ल्ड कप था, लेकिन बतौर कप्तान यह पहला टूर्नामेंट रहा. बल्लेबाज के रूप में उन्होंने टूर्नामेंट में 8 पारियों में 260 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल) रहा. अब आइए देखें कि कप्तानी के आंकड़ों में हरमनप्रीत कौर कहाँ ठहरती हैं, अगर उनकी तुलना एमएस धोनी से की जाए. जो भारत को 2011 में पुरुष वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान थे.

हरमनप्रीत कौर बनाम एमएस धोनी का वनडे में कप्तानी रिकॉर्ड

खिलाड़ी मैच जीत जीत प्रतिशत हरमनप्रीत कौर 48 30 62.50% एमएस धोनी 200 110 55.00%

हरमनप्रीत कौर ने बतौर वनडे कप्तान 48 में से 30 मैच जीते हैं, जबकि धोनी ने अपने कार्यकाल में 200 मैचों में से 110 मुकाबले जीते थे. दिलचस्प बात यह है कि हरमनप्रीत की सबसे बड़ी जीत आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में आई, जबकि धोनी की सबसे यादगार जीत 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में रही, जहां उन्होंने नाबाद 91 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था.

हरमनप्रीत कौर बनाम एमएस धोनी कप्तान के तौर पर बनाए गए रन

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट हरमनप्रीत कौर 48 45 1672 44.00 89.12 एमएस धोनी 200 172 6641 53.55 86.21

हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान 1672 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 44.00 और स्ट्राइक रेट 89.12 रहा. वहीं धोनी ने 6641 रन बनाए, जिनका औसत 53.55 और स्ट्राइक रेट 86.21 था. हरमनप्रीत कौर ने कप्तान के रूप में 4 शतक और 8 अर्धशतक जड़े हैं. उनका करियर-बेस्ट स्कोर 143 रन (इंग्लैंड के खिलाफ, सितंबर 2022)* रहा. वहीं, धोनी ने बतौर कप्तान 6 शतक और 47 अर्धशतक लगाए थे. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 139 रन (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2013)* रहा था.

हरमनप्रीत कौर बनाम एमएस धोनी – जीत वाले मुकाबलों में प्रदर्शन

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक हरमनप्रीत कौर 30 28 1335 63.57 92.38 4 6 एमएस धोनी 110 89 3754 70.83 93.19 3 28

जीत वाले मुकाबलों में हरमनप्रीत कौर का औसत 63.57 और स्ट्राइक रेट 92.38 रहा, जबकि धोनी ने जीत के मैचों में औसत 70.83 और स्ट्राइक रेट 93.19 के साथ 3754 रन बनाए. हरमनप्रीत कौर ने अपने नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक नया मुकाम दिलाया है. वह अब कपिल देव और धोनी जैसी विरासत का हिस्सा बन चुकी हैं. भले ही धोनी के आंकड़े ज्यादा प्रभावशाली दिखते हों, लेकिन यह भी सच है कि हरमनप्रीत कौर ने सीमित संसाधनों के बावजूद महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.