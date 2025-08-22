BCCI Invites Applications for National Selector: अजित आगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति से दो चयनकर्ता होंगे बाहर, बीसीसीआई ने मांगे नए आवेदन, जानिए कौन कर सकते हैं अप्लाई

बीसीसीआई का Logo(Photo Credit: X/@BCCI)

BCCI Invites Applications for National Selector: एशिया कप(Asia Cup) 2025 टीम के चयन के कुछ दिन बाद ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने अपने वरिष्ठ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम(India Men's Cricket Team) की चयन समिति में दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके अलावा, बोर्ड ने महिला और जूनियर पुरुष चयन समितियों में खाली पदों के लिए भी आवेदन मंगाए हैं. BCCI की हालिया घोषणा के अनुसार, वरिष्ठ भारत पुरुष चयन समिति के सदस्य टीम इंडिया (वरिष्ठ पुरुष) के विभिन्न फॉर्मेट टेस्ट, एकदिवसीय और ट्वेंटी20 सहित अन्य में खिलाड़ियों का चयन करेंगे. चयनकर्ताओं की भूमिका न केवल खिलाड़ियों का चयन करना होगी, बल्कि टीम की ताकत और भविष्य की रणनीतियों को भी ध्यान में रखना होगा. ऑनलाइन गेमिंग कानून ने एशिया कप से पहले बीसीसीआई की बढाई चिंता! क्या बिना स्पॉन्सर के मैदान में उतरेगी टीम इंडिया?

BCCI का यह कदम भारतीय क्रिकेट के हर स्तर पर पेशेवर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. वर्तमान में टीम इंडिया के चयन में तेजी, अनुभव और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है. नई नियुक्त चयन समितियां यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि खिलाड़ियों का चयन सिर्फ उनके प्रदर्शन के आधार पर हो और भारतीय क्रिकेट के भविष्य को मजबूत करने में मदद मिले.

जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई

कम से कम 7 टेस्ट मैच या 30 फर्स्ट क्लास मैच या 10 एकदिवसीय और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले हों.

कम से कम पांच साल पहले खेल से संन्यास लिया हो.

BCCI की किसी भी क्रिकेट समिति में कुल 5 वर्षों से अधिक सदस्य न रहे हों

वर्तमान में इस समिति का नेतृत्व पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर कर रहे हैं.

समिति के अन्य सदस्यों में शिव सुंदर दास (सेंट्रल जोन), सुब्रतो बनर्जी (ईस्ट जोन), अजय रात्रा (नॉर्थ जोन) और श्रीधरन शरथ (साउथ जोन) शामिल हैं.

महिला चयन समिति के लिए आवेदन

महिला चयन समिति के सदस्य टीम इंडिया (वरिष्ठ महिला) के चयन के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ की जांच, मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और मजबूत बैकअप तैयार करने की जिम्मेदारी निभाएंगे. यह भूमिका महिला क्रिकेट के विकास और मजबूत आधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.

जानिए कौन कर सकते हैं अप्लाई

भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की पूर्व खिलाड़ी हों.

पांच साल पहले खेल से संन्यास लिया हो

BCCI की किसी भी क्रिकेट समिति में कुल 5 वर्षों से अधिक सदस्य नहीं रहे हों.

इस समिति का नेतृत्व नीटू डेविड कर रही हैं, जिसमें आरती वैद्य, रेणु मार्गरेट, वेंकटेचर कल्पना और श्यामा शा सदस्य हैं.

जूनियर पुरुष चयनकर्ता के लिए आवेदन

जूनियर क्रिकेट समिति का सदस्य अंडर-22 की उम्र तक की टीमों का चयन कर प्राकृतिक टैलेंट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, समिति जूनियर टूर्नामेंट का आयोजन, कप्तान और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति और युवा खिलाड़ियों में नैतिक मूल्यों के प्रचार की जिम्मेदारी भी निभाएगी.