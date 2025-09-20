एशिया कप 2025: क्या भारत ने किया ओमान का अपमान? कप्तान सूर्या के बैटिंग न करने पर मचा बवाल

(Photo : X)

एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ हुए मैच में भारतीय टीम ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर फैंस हैरान रह गए. टीम के कप्तान और सबसे तगड़े बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव खुद बल्लेबाज़ी करने ही नहीं उतरे. उन्होंने अपने से पहले ऑलराउंडर्स और गेंदबाज़ों तक को बैटिंग के लिए भेज दिया, जिसके बाद टीम इंडिया की रणनीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कुछ लोग इसे ओमान टीम का अपमान बता रहे हैं.

मैच में आखिर हुआ क्या था?

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया और 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए. हैरानी की बात यह थी कि जब नौवां विकेट गिरने वाला था, तब सूर्यकुमार यादव पैड पहनकर आने के लिए तैयार थे, लेकिन हर्षित राणा और कुलदीप यादव की साझेदारी नहीं टूटी और पारी खत्म हो गई. इस तरह कप्तान को बैटिंग का मौका ही नहीं मिला.

लोगों ने क्यों कहा 'अपमान'?

फैंस ने सवाल उठाया कि आखिर सूर्या ने खुद को बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे क्यों रखा? कमेंटेटर विवेक राजदान ने भी इस पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने कहा, "इस खेल को हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसे पूरा सम्मान देना ज़रूरी है. आपके पास खेलने के लिए अभी बहुत मैच हैं, और आपका कप्तान नंबर 11 पर बैटिंग का इंतज़ार कर रहा है."

Why Suryakumar Yadav & Gautam Gambhir trying to be oversmart? What was the need of sending Harshit Rana ahead of Suryakumar Yadav? What are they trying to achieve with this move? — Vipul 🇮🇳 (@Vipul_Espeaks) September 19, 2025

Unpopular opinion.. but even after 8 wickets down if Suryakumar Yadav doesn't walk out to bat despite being a captain, then I feel it is kinda disrespectful to the Oman team. Yes you want to test other batters but not even batting at No.10? C'mon. Not cool. #AsiaCup — Anuj Nitin Prabhu (@APTalksCricket) September 19, 2025

क्या थी टीम की रणनीति?

शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन और हार्दिक पंड्या जैसे बल्लेबाज़ों को प्रैक्टिस का मौका देना चाहता था, जिन्हें पिछले मैचों में ज़्यादा खेलने को नहीं मिला. लेकिन जब विकेट गिरते गए और सूर्या से पहले अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज़ भी बैटिंग के लिए आ गए, तो यह रणनीति किसी की समझ में नहीं आई.

Suryakumar Yadav didn't come out to bat. He will directly come to shake hands with Oman players. — Silly Point (@FarziCricketer) September 19, 2025

कुछ लोगों को यह भी लगा कि शायद सूर्या को कोई चोट लग गई है. लेकिन यह बात भी गलत साबित हुई, क्योंकि उन्हें आखिरी ओवर में पैड पहने देखा गया था और बाद में वह फील्डिंग करने भी मैदान पर उतरे.

आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में कभी भी नंबर पांच से नीचे बल्लेबाज़ी नहीं की है. ऐसे में उनका नंबर 11 पर इंतज़ार करना वाकई एक अजीब और हैरान करने वाला फैसला था, जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.