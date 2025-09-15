SL vs HKC, Asia Cup 2025 Live Streaming: एशिया कप में आज श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन, रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन

Sri Lanka National Cricket Team vs Hong Kong China National Cricket Team Live Telecast: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 8वां ग्रुप बी मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. श्रीलंका एशिया कप के पहले मैच में बांग्लादेश को हराने के बाद अब हांगकांग के खिलाफ जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के इरादे से आज शाम मैदान में उतरेगा. टीम ने अपने पहले मुकाबले में बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया था और लगभग कोई कमी नहीं छोड़ी थी. टूर्नामेंट की दावेदार मानी जा रही श्रीलंकाई टीम जानती है कि आज का मुकाबला जीतकर वह अगले दौर में अपनी राह आसान कर लेगी. दूसरी ओर, हांगकांग को अफगानिस्तान ने करारी शिकस्त दी थी और यह मुकाबला उनके लिए 'करो या मरो' जैसा होगा.

बाबर हयात ने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी और हांगकांग चाहेगा कि वह इस लय को बरकरार रखें. कप्तान यासिम मुर्तज़ा निचले क्रम में कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेल सकते हैं. वहीं मध्यक्रम में कल्हान चाल्लू और निजाकत खान को जिम्मेदारी उठानी होगी. श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका ने बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था, जबकि कामिल मिशारा भी अच्छे टच में दिखे थे. मिडिल ऑर्डर में कुसल परेरा और दासुन शनाका को अहम योगदान देना होगा. गेंदबाजी विभाग में श्रीलंका के पास इस टूर्नामेंट का सबसे मजबूत स्पिन अटैक है। वानिंदु हसरंगा की अगुवाई में टीम इन परिस्थितियों का पूरा फायदा उठा सकती है.

श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन एशिया कप 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका क्रिकेट टीम और हांगकांग, चीन क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का ग्रुप बी मुकाबला 15 सितंबर को खेला जाएगा. श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन का यह टी20आई मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन, एशिया कप 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें ?

एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. दर्शक श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन का मुकाबला सोनी टेन 1, टेन 3 हिंदी, टेन 4 तमिल, टेन 4 तेलुगु और टेन 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग विकल्प नीचे देखें.

श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन, एशिया कप 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

एशिया कप 2025 के लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन या मैच पास की आवश्यकता हो सकती है. इसके अलावा फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर भी एशिया कप 2025 के मैच ऑनलाइन देखे जा सकते हैं, जिसकी कीमत 25 रुपये और 189 रुपये निर्धारित है.