India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया. महामुकाबले के दौरान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फैंस का जोश देखने लायक था. मैच के बीच दर्शक भोजपुरी सुपरहिट गाने 'लॉलीपॉप लागेलु' पर झूमते नजर आए. पूरे स्टेडियम में संगीत और तालियों की गूंज से माहौल और भी रंगीन हो गया. क्रिकेट और संगीत के इस संगम ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और मैच का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया.

दुबई स्टेडियम में फैंस ने लॉलीपॉप लागेलु भोजपुरी गाने पर जमकर लगाए ठुमकें

View this post on Instagram A post shared by Sujata Dahal (@sujita8104)

