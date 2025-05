Scotland vs Netherlands, 67th Match 1st Inning Scorecard: नीदरलैंड ने स्कॉटलैंड को दिया 381 रनों का लक्ष्य, रिची बेरिंगटन और ब्रैंडन मैकमुलेन ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Netherlands National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 67th Match 1st Inning Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 67वां मुकाबला आज यानी 16 मई को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला उट्रेच (Utrecht) के एसवी कम्पोंग सीसी, कम्पोंग (SV Kampong CC, Kampong) में खेला जा रहा हैं. नीदरलैंड्स की टीम अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और 19 मैचों में 12 जीत के साथ 26 अंकों के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. टूर्नामेंट जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, हर मुकाबला वर्ल्ड कप 2027 की दौड़ में अहम भूमिका निभा रहा है. दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है. इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड की अगुवाई स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) कर रहे हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: SCO vs NED, ICC World Cup League Two 2025 Live Toss & Scorecard: नीदरलैंड ने जीता टॉस, स्कॉटलैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

नीदरलैंड बनाम स्कॉटलैंड मैच का स्कोरकार्ड

🟠 Innings Break | #cwcl2

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 380/9 (50)

A tough outing in the field for the Netherlands, as Scotland post a massive 380/9 in Utrecht.

Despite 3 wickets each for Klein and van Meekeren, the bowlers struggled to contain the runs.

A lot of work to do with the bat to chase this… pic.twitter.com/aWIyZ7iUqe

— Netherlands Cricket Insider (@KNCBInsider) May 16, 2025