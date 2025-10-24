Rohit Sharma New Records: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, इस मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को छोड़ा पीछे

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने को दो विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे वनडे को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, टीम इंडिया लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: ICC Women’s World Cup 2025 Points Table With NRR: न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया! देखें महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 264 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 97 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. इसके साथ ही रोहित के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

रोहित शर्मा अब वनडे में टीम इंडिया के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. एडिलेड की पारी से रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है. वनडे में अब रोहित शर्मा के नाम 11,249 रन हो गए हैं. वहीं, सौरव गांगुली ने वनडे क्रिकेट में 11221 रन बनाए थे. इस मामले में रोहित शर्मा से ऊपर अब विराट कोहली 14181 रन और सचिन तेंदुलकर 18426 रन हैं. रोहित शर्मा ने 73 रनों की इस पारी में दो छक्के लगाए, जो उन्होंने एक ही ओवर में लगाए थे.

इसी के साथ रोहित शर्मा सेना देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 150 छक्के लगाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में दो छक्के जड़े. वनडे में अब रोहित शर्मा के नाम 346 छक्के हो गए हैं. रोहित शर्मा वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं, जिनके नाम 351 सिक्स हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 265 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 46.2 ओवर में आठ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज्यादा 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार यानी 25 अक्टूबर को सिडनी (Sydney) के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.