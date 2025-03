Rohit Sharma Unwanted Record: चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रोहित शर्मा ने गंवाया लगातार 12वां टॉस, ब्रायन लारा के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की

Rohit Sharma (Photo Credit: X@BCCI)

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का फाइनल मुकाबला 09 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूज़ीलैंड को जल्दी रोक सकते है. रोहित शर्मा का टॉस हारने का सिलसिला जारी हैं. यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के इरादे से उतरी है. वहीं, न्यूजीलैंड भी पहली बार इस खिताब को अपने नाम करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है. हालांकि, मैच की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह भी पढ़ें: फिर टॉस हारे रोहित शर्मा! IND vs NZ फाइनल में भी नहीं बदली किस्मत, सोशल मीडिया पर आई मजेदार मीम्स की बाढ़

लगातार सबसे ज्यादा वनडे टॉस हारने वाले कप्तान:

12 - रोहित शर्मा (भारत) (नवंबर 2023 - मार्च 2025)

12 - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) (अक्टूबर 1998 - मई 1999)

11 - पीटर बोरेन (नीदरलैंड) (मार्च 2011 - अगस्त 2013)

9 - जोस बटलर (इंग्लैंड) (जनवरी 2023 - सितंबर 2023)

9 - मोनांक पटेल (यूएसए) (मई 2022 - अगस्त 2022)

9 - इयोन मोर्गन (इंग्लैंड) (जनवरी 2017 - मई 2017)

9 - नासिर हुसैन (इंग्लैंड) (अक्टूबर 2000 - जनवरी 2002)

रोहित शर्मा ने गंवाया 12वां लगातार टॉस, ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की हुई बराबरी

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस तरह रोहित शर्मा ने लगातार 12वां वनडे टॉस गंवा दिया, जिससे वह एक अनचाहा रिकॉर्ड बना बैठे. रोहित अब वनडे क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले कप्तानों की सूची में वेस्टइंडीज के दिग्गज कप्तान ब्रायन लारा के साथ शामिल हो गए हैं. ब्रायन लारा ने अक्टूबर 1998 से मई 1999 के बीच लगातार 12 वनडे टॉस हारे थे.