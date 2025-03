India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का फाइनल मुकाबला 09 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूज़ीलैंड को जल्दी रोक सकते है. रोहित शर्मा का टॉस हारने का सिलसिला जारी हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में रोहित शर्मा एक बार फिर टॉस हार गए, जिससे उनकी बदकिस्मती पर मीम्स की बाढ़ आ गई. यह उनका लगातार 12वां और भारत का 15वां लगातार टॉस हारना था. रोहित ने ब्रायन लारा के सबसे ज्यादा लगातार टॉस हारने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिससे फैंस सोशल मीडिया पर मजे लेने लगे. जिसमें से कुछ मिम्स नीचें दिए गए हैं.

टॉस हारे रोहित शर्मा! सोशल मीडिया पर आई मजेदार मीम्स की बाढ़

