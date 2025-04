RCB vs DC, TATA IPL 2025 24th Match Toss Update And Live Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA IPL 2025 24th Match Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 24वां मुकाबला आज यानी 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन कमाल का रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने अबतक तीन मुकाबले खेले हैं और सभी में उसे जीत मिली है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अबतक चार मैच खेले हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 3 मैच में जीत और 1 में हार मिली है. इस रोमांचक मुकाबले मेंदिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs DC, TATA IPL 2025 24th Match Stats And Preview: बेंगलुरु को हराकर जीत का चौका लगाना चाहेगी दिल्ली, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, यश दयाल.

दिल्ली कैपिटल्स: फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, केएल राहुल (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का लाइव स्कोरकार्ड: