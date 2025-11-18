ZIM vs PAK T20I Tri-Series 2025 Preview: ट्राई टी20 सीरीज़ के पहले मैच में ज़िम्बाब्वें से मिलेगी पाकिस्तान को कड़ी टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ज़िम्बाब्वें बनाम पाकिस्तान(Photo credit: X @ZimCricketTV and @therealpcb)

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पहला टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे को अफगानिस्तान की जगह शामिल किया गया है, क्योंकि पक्तिका प्रांत में अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास सैन्य संघर्ष के दौरान तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान ने अपनी भागीदारी वापस ले ली थी. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि श्रीलंका को तीसरी टीम रखते हुए यह त्रिकोणीय प्रतियोगिता तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी. श्रीलंकाई टीम इस महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उसने मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज़ 3-0 से गंवा दी. ट्राई टी20 सीरीज़ में ज़िम्बाब्वे से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

यह त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी में खेली जाएगी. इससे पहले कार्यक्रम के अनुसार लाहौर को पांच मुकाबलों की मेजबानी करनी थी, लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते तीनों बोर्डों ने सभी मैचों को एक ही स्थल पर आयोजित करने का फैसला किया. अब पूरी त्रिकोणीय सीरीज़ रावलपिंडी के मैदान पर ही आयोजित होगी, जहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच टीमें टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को अंतिम रूप देंगी.

टी20 में ज़िम्बाब्वें बनाम पाकिस्तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(ZIM vs PAK Head To Head Records): पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 क्रिकेट में अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इन 21 मैचों में पाकिस्तान ने एकतरफ़ा दबदबा बनाए रखते हुए 18 बार जीत हासिल की है, जबकि जिम्बाब्वे सिर्फ 3 मैचों में ही विजयी हो पाया है. दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले भी पाकिस्तान के पक्ष में रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि टी20 प्रारूप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के मुकाबले काफी मजबूत रहा है. पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी(ZIM vs PAK Key Players To Watch Out): बाबर आजम, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, ब्रायन बेनेट, सिकंदर रज़ा, रिचर्ड नगारवा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(Mini Battle): ज़िम्बाब्वें के स्टार बल्लेबाज डायोन मायर्स और शाहीन अफरीदी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं सिकंदर रज़ा और आगा सलमान के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है. पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पहला टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार 6:30 PM से खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ मैच लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है.

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

ज़िम्बाब्वें राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, ब्रेंडर टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, क्लाइव मैंडे, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, रिचर्ड नगारवा

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, उस्मान तारिक