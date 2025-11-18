PAK vs ZIM T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: ट्राई टी20 सीरीज़ में ज़िम्बाब्वे से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

pakistan cricket team(Photo : X)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पहला टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में हिस्सा लेंगे, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले तीनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी मंच होगी. ट्राई टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, जानें स्ट्रीमिंग समेत फुल शेड्यूल

इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे को अफगानिस्तान की जगह शामिल किया गया है, क्योंकि पक्तिका प्रांत में अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास सैन्य संघर्ष के दौरान तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान ने अपनी भागीदारी वापस ले ली थी. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि श्रीलंका को तीसरी टीम रखते हुए यह त्रिकोणीय प्रतियोगिता तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी. श्रीलंकाई टीम इस महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उसने मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज़ 3-0 से गंवा दी.

यह त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी में खेली जाएगी. इससे पहले कार्यक्रम के अनुसार लाहौर को पांच मुकाबलों की मेजबानी करनी थी, लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते तीनों बोर्डों ने सभी मैचों को एक ही स्थल पर आयोजित करने का फैसला किया. अब पूरी त्रिकोणीय सीरीज़ रावलपिंडी के मैदान पर ही आयोजित होगी, जहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच टीमें टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को अंतिम रूप देंगी.

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पहला टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार 6:30 PM से खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. इसलिए भारतीय दर्शक इस टूर्नामेंट को चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेज़ी प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे.

भारत में पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ मैच लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से लॉग-इन करके मैचों का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि यह स्ट्रीमिंग पेड होगी, इसलिए दर्शकों को मैच पास या टूर पास खरीदना पड़ेगा.