Pakistan T20I Tri-Series 2025 Schedule: ट्राई टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, जानें स्ट्रीमिंग समेत फुल शेड्यूल
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan T20I Tri-Series 2025 Schedule: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नवंबर में एक रोमांचक T20 त्रिकोणीय श्रृंखला की मेजबानी करने जा रही है, जिसमें श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम हिस्सा लेंगे. शुरुआत में अफ़गानिस्तान इस सीरीज़ का हिस्सा था, लेकिन सीमा विवाद की स्थिति के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद ज़िम्बाब्वे को उनकी जगह शामिल किया गया. यह त्रिकोणीय T20I सीरीज़ 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी और पहला मुकाबला पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीनों टीमों के लिए यह श्रृंखला काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि हर टीम अपनी रणनीति, खिलाड़ियों के फॉर्म और कॉम्बिनेशन को बड़े टूर्नामेंट से पहले परखना चाहती है. जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें अबू धाबी टी10 लीग का लाइव प्रसारण

आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 अब कुछ ही महीनों दूर है, जो फरवरी-मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इसी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे इस त्रिकोणीय सीरीज़ को विश्व कप की तैयारी के रूप में देख रहे हैं. रावलपिंडी में खेली जाने वाली इस सीरीज़ में कुल 7 मुकाबले होंगे, जिसमें हर टीम को एक-दूसरे के खिलाफ अपनी कमजोरियों को दूर करने और बेंच स्ट्रेंथ को आज़माने का पर्याप्त मौका मिलेगा. हाल ही में पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज़ में 3-0 से हराया था, ऐसे में घरेलू हालात और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें इस त्रिकोणीय सीरीज़ का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

पाकिस्तान-श्रीलंका-ज़िम्बाब्वे त्रिकोणीय T20 सीरीज़ 2025 का शेड्यूल

क्रम सं. मैच तिथि टीमें मैच का नाम मैदान देश
1 18-11-2025 पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे पहला T20I रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान
2 20-11-2025 श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरा T20I रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान
3 22-11-2025 पाकिस्तान बनाम श्रीलंका तीसरा T20I रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान
4 23-11-2025 पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे चौथा T20I रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान
5 25-11-2025 श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे पाँचवां T20I रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान
6 27-11-2025 पाकिस्तान बनाम श्रीलंका छठा T20I रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान
7 29-11-2025 टीबीसी बनाम टीबीसी फाइनल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान

पाकिस्तान T20I ट्राई-सीरीज़ 2025 सभी टीमों के स्क्वाड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, भानुका राजपक्षे, जेनिथ लियानागे, वानिंदु हसरनागा, महीश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, दुशमंथा चमीरा, नुवान तुषारा, असिथा फर्नांडो, ईशान मलिंगा

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, तदिवानाशे मारुमानी, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, ब्रेंडन टेलर

पाकिस्तान-श्रीलंका-ज़िम्बाब्वे त्रिकोणीय T20 सीरीज़ 2025 का प्रसारण कब और कहां देखें?

भारत में पाकिस्तान-श्रीलंका-ज़िम्बाब्वे त्रिकोणीय T20 सीरीज़ 2025 का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Network पर उपलब्ध हो सकता हैं. जहां दर्शक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में कमेंट्री के साथ मैच देख सकेंगे. वहीं, टीवी के अलावा ऑनलाइन देखने वालों के लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर हाई-क्वालिटी में हर मुकाबले का रोमांच देख सकते हैं.