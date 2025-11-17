How To Watch Abu Dhabi T10 2025 Live Streaming: जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें अबू धाबी टी10 लीग का लाइव प्रसारण
Deccan Gladiators(Photo CreditX@T10League)

Abu Dhabi T10 2025 Live Telecast in India: तेज़ रफ़्तार क्रिकेट एक बार फिर वापसी कर रहा है अबू धाबी T10 लीग 2025 के साथ, जहां 10 ओवर प्रति पारी का यह रोमांचक टूर्नामेंट 18 नवंबर से 30 नवंबर तक खेला जाएगा. इस लीग में कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी एक्शन में नजर आएंगे, जिनमें मुरली विजय, पीयूष चावला और एस. श्रीसंत शामिल हैं. अबू धाबी T10 2025 के सभी मुकाबले अबू धाबी के प्रतिष्ठित शेख ज़ायेद स्टेडियम में खेले जाएंगे. क्या शारजाह में भारत-पाकिस्तान ए खिलाड़ियों के बीच हुई थी हाथापाई? जानें वायरल वीडियो की सच्चाई

भारत में मौजूद फैंस के लिए एक निराशाजनक खबर यह है कि अबू धाबी T10 लीग 2025 का लाइव टेलीकास्ट किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस बार भारत में लीग का कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर मौजूद नहीं है. हालांकि, भारतीय दर्शक इस पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि अबू धाबी T10 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, लेकिन इसके लिए दर्शकों को मैच पास या टूर पास खरीदना होगा.

अबू धाबी T10 लीग 2025 कब और कहां खेली जाएगी?

अबू धाबी T10 लीग 2025 का आयोजन 18 नवंबर से 30 नवंबर तक अबू धाबी के शेख ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा.

भारत में अबू धाबी T10 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस साल अबू धाबी T10 2025 का लाइव टेलीकास्ट किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है.

अबू धाबी T10 लीग 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारतीय दर्शक अबू धाबी T10 लीग 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. हालांकि यह एक पेड स्ट्रीमिंग है, इसलिए दर्शकों को इसके लिए मैच पास या टूर पास खरीदना होगा.