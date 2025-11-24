WI vs NZ 1st Test 2025: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए  की टीम घोषित, पुर्व कप्तान केन विलियमसन की वापसी

टॉम लैथम, मिशेल सैंटनर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team: केन विलियमसन को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच के लिए न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया है. वह 14 खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिसमें तेज गेंदबाज जैकब डफी, ज़ैकरी फॉल्क्स और ब्लेयर टिक्नर भी शामिल हैं. डेरिल मिशेल को पहले वनडे के दौरान लगी कमर की मामूली चोट से उबरने के बाद फिट घोषित किया गया है. विलियमसन ने जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज छोड़ दी थी और पिछले साल दिसंबर से न्यूजीलैंड के लिए कोई टेस्ट नहीं खेला है. अपनी वापसी की तैयारी के लिए, वह प्लंकेट शील्ड के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने को तैयार हैं. टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई! चाय ब्रेक तक 4 विकेट खोकर जोड़े 102 रन, दक्षिण अफ्रीका 387 रनों से आगे

डफी और फॉल्क्स ने जिम्बाब्वे सीरीज में डेब्यू किया. फॉल्क्स ने अपने पहले ही टेस्ट में 9 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे शानदार पदार्पण प्रदर्शन किया था. टिक्नर मार्च 2023 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में लौट रहे हैं.

काइल जैमीसन और ग्लेन फिलिप्स को पहले टेस्ट के लिए नहीं चुना गया है. मैट फिशर (पिंडली), विल ओ’रूर्क (कमर) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) चोटों की वजह से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने टेस्ट टीम में विलियमसन की वापसी का स्वागत किया है.

उन्होंने कहा, "केन की काबिलियत मैदान पर खुद बोलती है और टेस्ट ग्रुप में उनकी स्किल्स के साथ-साथ उनकी लीडरशिप का वापस आना बहुत अच्छा होगा. उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय मिला है, और वे और पहले टेस्ट से पूर्व प्लंकेट शील्ड में खेलने को उत्सुक हैं.”

वॉल्टर ने साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद ज़ैक फॉल्कस के चयन पर बात की. उन्होंने कहा, “जैक जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते थे. इसने, साथ ही व्हाइट-बॉल टूर पर उनके हालिया फॉर्म ने उन्हें सही मायने में सिलेक्शन दिलाया है.”

उन्होंने डफी और टिक्नर की तारीफ करते हुए कहा, “जैकब और ब्लेयर दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करना जानते हैं. उन्होंने इस सीजन में अब तक व्हाइट-बॉल मौकों पर प्रभावित किया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम टेस्ट में भी ऐसा करने के लिए उनका साथ देंगे.”

पहला टेस्ट 2 दिसंबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुरू होगा. दूसरा टेस्ट 10 दिसंबर को वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में शुरू होगा. तीसरा और आखिरी टेस्ट 18 दिसंबर को टौरंगा के बे ओवल में खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड की टीम: टॉम लाथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, डेवॉन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, रचिन रविन्द्र, मिचेल सैटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिक्नर, केन विलियमसन, विल यंग