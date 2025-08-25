NEP vs WI T20I Series 2025 Full Schedule: शारजाह में खेला जाएगा नेपाल बनाम वेस्टइंडीज 3 मैचों का रोमांचक टी20 सीरीज, जानिए टाइम टेबल और वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज 2025 शेड्यूल (Photo credit: X and Instagram)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Matches: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच होने वाली तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक साबित होने वाली है. यह पहली बार होगा जब नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम किसी द्विपक्षीय सीरीज़ में आमने-सामने होंगी. सीरीज़ का आगाज़ 27 सितंबर से होगा और इसे शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज़ नेपाल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उन्हें टी20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक और विस्फोटक टीमों में से एक का सामना करना है. एशिया कप में विराट कोहली-रोहित शर्मा के गैर-मौजूदगी से फीका पड़ेगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ये 3 भारतीय टी20 सितारे भर सकते हैं खाली जगह

पिछले कुछ वर्षों में नेपाल ने साबित किया है कि वे बड़े मंचों पर दमखम दिखा सकते हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले साल के टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन था. इस सीरीज़ से कप्तान रोहित पौडेल और उनकी टीम को अमूल्य अनुभव मिलेगा, जो उनके आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप एशिया/ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर अभियान में बेहद अहम साबित हो सकता है. नेपाल बनाम वेस्टइंडीज 2025 टी20आई सीरीज़ न केवल दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक होगी बल्कि नेपाल क्रिकेट के भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज 2025 फुल शेड्यूल

तारीख मैच स्थल समय (IST) 25 सितंबर नेपाल vs वेस्टइंडीज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम 8:30 PM 27 सितंबर नेपाल vs वेस्टइंडीज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम 8:30 PM 30 सितंबर नेपाल vs वेस्टइंडीज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम 8:30 PM

वेस्टइंडीज इस सीरीज़ का उपयोग ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए करना चाहेगी, जो भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाला है. दो बार के टी20 वर्ल्ड कप विजेता वेस्टइंडीज ने इस फॉर्मेट में अपनी मनचाही निरंतरता हासिल नहीं की है और इस तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ में नेपाल के खिलाफ अपनी दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे.

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज 2025 टीम स्क्वाड्स

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: घोषणा शेष

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: घोषणा शेष