IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप में विराट कोहली-रोहित शर्मा के गैर-मौजूदगी से फीका पड़ेगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ये 3 भारतीय टी20 सितारे भर सकते हैं खाली जगह

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 में पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. एशिया कप एक साल के अंतराल के बाद लौट रहा है और इस बार यह टी20 प्रारूप में खेला जाएगा क्योंकि इसके बाद आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 खेला जाना है. टीमें एशिया कप 2025 को टी20 विश्व कप की तैयारी के मौके के तौर पर देख रही हैं. पूरा टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा और भारत को पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है. इस ग्रुप की अन्य दो टीमें ओमान और यूएई हैं. इस बार बिना रोहित शर्मा और विराट कोहली के भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला दोनों टीमों के बीच एक नई प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत करेगा. क्या संजू सेमसन का कटेगा पता! एशिया कप में शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग, ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 प्रारूप से संन्यास ले लिया. 2007 से अब तक यानी 18 सालों से भारत की टीम का हिस्सा रहे इन दोनों खिलाड़ियों ने लगातार भारतीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी का काम किया. कठिन परिस्थितियों में दोनों ने टीम को सहारा दिया, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, और ज्यादातर मौकों पर भारत का पलड़ा भारी किया. अब उनके संन्यास ने युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं.
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मुकाबला भारतीय क्रिकेटरों के लिए दबाव में परीक्षा जैसा होगा. दिग्गजों की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं है, लेकिन भारत के पास ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो इस चुनौती का सामना कर सकते हैं. फैन्स जानना चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह कौन से भारतीय खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कदम बढ़ा सकते हैं. यहां ऐसे तीन नाम दिए जा रहे हैं.
शुभमन गिल: भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी सरजमीं पर शानदार बल्लेबाजी की. पहली बार उन्होंने दिखाया कि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और लंबे समय से विराट कोहली के कब्जे वाला नंबर 4 स्थान सफलतापूर्वक भर सकते हैं. अब वे टी20 टीम में बतौर उप-कप्तान लौटे हैं और निश्चित रूप से रोहित और विराट की कमी पूरी करने की ओर देखेंगे. गिल पिछले छह साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और अनुभव के साथ-साथ आत्मविश्वास भी रखते हैं. वे सफल आईपीएल सीजन से आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी बेहतरीन पारियां खेल चुके हैं. वे रोहित और विराट की जगह भरने के लिए मजबूत दावेदार हैं.
अभिषेक शर्मा: अपने विस्फोटक अंदाज़ के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा के युवा दिनों की झलक दिखाते हैं. वह बेहद प्रतिभाशाली और निडर बल्लेबाज हैं. किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर हावी हो सकते हैं और पावरप्ले में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने यह कई बार आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साबित किया है. अभिषेक के पास शॉट्स की विस्तृत रेंज है और वह स्पिन के खिलाफ खासतौर पर खतरनाक हैं. उनका खेल जोखिम भरा है, लेकिन आधुनिक टी20 क्रिकेट में खेल की गति को शुरू से नियंत्रित करना जरूरी है. अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ वही काम कर सकते हैं जो कभी रोहित शर्मा किया करते थे.
तिलक वर्मा: टीम इंडिया में जल्दी मौका पाने वाले तिलक वर्मा अब एक परिपक्व बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने अब तक दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं और दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की है. वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ मजबूत बल्लेबाज हैं. यूएई की परिस्थितियों में, खासकर नंबर तीन पर, उनके पास सफलता पाने के सारे गुण हैं. पिछली दो बार जब पाकिस्तान ने यूएई में भारत का सामना किया था, तब उन्हें बढ़त मिली थी. तिलक इस बार भारत को मध्य ओवरों में मजबूती दे सकते हैं और विराट कोहली की तरह मैच को गहराई तक ले जाकर अंत में तेज़ी से रन बना सकते हैं.