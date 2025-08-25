India's Likely Playing 11 For Asia Cup 2025: क्या संजू सेमसन का कटेगा पता! एशिया कप में शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग, ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team Likely Playing 11 For Asia Cup 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में 9 सितंबर से यूएई में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. एशिया कप इस बार टी20 प्रारूप में खेला जाएगा क्योंकि इसके अगले साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 आयोजित होना है. टूर्नामेंट के मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले जाएंगे. भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मान रही है और इसी कारण सभी खिलाड़ियों से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

बीसीसीआई ने 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. शुभमन गिल हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड टी20 सीरीज में शामिल नहीं थे, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है ताकि उनके नेतृत्व कौशल को और निखारा जा सके. टीम में ज्यादातर पुराने खिलाड़ी बरकरार रखे गए हैं, हालांकि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को जगह नहीं मिल पाई है. अब देखना होगा कि टीम प्रबंधन किस तरह से प्लेइंग इलेवन तैयार करता है.

टॉप ऑर्डर: शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग उतर सकते हैं. गिल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में उनका खेलना तय माना जा रहा है. गिल और अभिषेक की जोड़ी लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन बनाएगी. वही, संजू सेमसन का प्लेइंग इलेवन में जगह बनता नहीं दिख रहा है. तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा उतर सकते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का स्थान लगभग तय है.

मिडिल ऑर्डर: पांचवें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या टीम को मजबूती देंगे. छठे नंबर पर विकेटकीपर की भूमिका जितेश शर्मा निभा सकते हैं, जिन्हें रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की संभावना है. सातवें नंबर पर अक्षर पटेल खेलेंगे, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं.

ऑलराउंडर: हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल बतौर ऑलराउंडर टीम की बैलेंसिंग बनाएंगे. दोनों गेंदबाजी में चार-चार ओवर डाल सकते हैं और बल्लेबाजी में लचीलापन भी प्रदान करेंगे.

गेंदबाज: गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तेज आक्रमण की जिम्मेदारी उठाएंगे. वहीं स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जोड़ी घातक साबित हो सकती है. यूएई की पिचों पर ये दोनों स्पिनर पहले भी सफलता हासिल कर चुके हैं.

एशिया कप 2025 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव