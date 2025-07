Joe Root vs Sachin Tendulkar: 157 टेस्ट मैच के बाद कुछ ऐसा रहा था जो रूट और सचिन तेंदुलकर का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें दोनों दिग्गजों के आकंड़ें

जो रूट और सचिन तेंदुलकर (Photo Credits: @ICC and @PBTheBanglaBoy/X)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 4th Test Match 2025 Day 5 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में खेला गया. यह मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई हैं. अब सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट 31 जुलाई से खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए पांचवां टेस्ट मैच करो या मरो वाला होगा. अगर टीम इंडिया पांचवां टेस्ट जीत जाती हैं, तो सीरीज ड्रा पर समाप्त होगा. वहीं, टीम इंडिया अगर पांचवां टेस्ट हार जाती हैं या फिर ड्रा हो जाता हैं तो टीम इंडिया सीरीज गवां देगी. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs England, Manchester Test Match Drawn: बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की बचाई लाज, मैनचेस्टर टेस्ट ड्रा पर समाप्त, इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे; यहां देखें ENG बनाम IND मैच का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जो रूट का बल्ला जमकर आग उगल रहा है. मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में जो रूट शानदार शतक जड़ते हुए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में जो रूट से आगे अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं. जो रूट ने अपने 157वें टेस्ट मैच में 38वां टेस्ट शतक जड़ा हैं. अब जो रूट की नजरें सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर बनी हुई हैं. ऐसे में चलिए इन दोनों ही बल्लेबाजों के आकंड़ों पर एक नजर डालते हैं.

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट 157 टेस्ट मैचों की 286 पारियों में 51.17 के औसत से 13409 रन बना चुके हैं. वहीं, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने 157 टेस्ट मैच के बाद 257 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 54.73 के औसत से 12589 रन बनाए थे. जो रूट अभी तक अपने टेस्ट करियर में कुल 38 शतक जड़ चुके हैं. इसके अलावा 66 अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे हैं. सचिन तेंदुलकर के बल्ले से 157 टेस्ट मैचों में 42 शतकीय और 51 अर्धशतकीय पारियां आईं थी.

जो रूट का 157 टेस्ट मैचों में हाईएस्ट स्कोर 262 रनों का है, जबकि सचिन तेंदुलकर का 157 टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ स्कोर देखा जाए तो नाबाद 248 रनों का है. जो रूट ने 157 टेस्ट मैचों में कुल 23359 गेंदों का सामना किया है. सचिन तेंदुलकर ने 157 टेस्ट मैचों में 23237+ गेंदों का सामना किया था. जो रूट और सचिन तेंदुलकर के बीच अब रनों का अंतर महज 2512 रन का है. जो रूट ने 157 टेस्ट मैचों में जहां 1433 चौके और 45 छक्के लगाए हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर 157 टेस्ट मैचों में 1649+ चौके और 48 छक्के लगाने में सफल रहे थे.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.