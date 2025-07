Joe Root New Record: टेस्ट क्रिकेट में जो रूट ने रचा इतिहास, इस मामले में इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने; सभी को छोड़ा पीछे

Joe Root (Photo Credit: X/@ICC)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Day 2: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 83 ओवर में चार विकेट खोकर 251 रन बना लिए थे. जो रूट नाबाद 99 रन और बेन स्टोक्स नाबाद 39 रन बनाकर खेल रहे थे. आज यानी 11 जुलाई को दूसरे दिन का खेल जारी हैं. यह भी पढ़ें: How To Watch World Championship of Legends 2025 Live Streaming In India: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का इस दिन से होगा आगाज, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए मुकाबले का लुफ्त; बस एक क्लिक पर जानें लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

एक रन लेते ही जो रुट ने किया अनोखा कारनामा

दिन का खेल खत्म होने से पहले जो रूट के पास अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक जड़ने का शानदार मौका था लेकिन वह एक रन दूर रह गए थे. जो रुट को अपना शतक पूरा करने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ा. दूसरे दिन एक रन लेते ही जो रुट ने अपना शतक पूरा कर लिया. जो रूट के नाम 156 टेस्ट मैचों की 284 पारियों में 36 शतक और 67 अर्धशतक दर्ज हैं. एक रन लेते ही जो रुट टेस्ट क्रिकेट में 37 शतक अपने नाम कर लिए. इस मामले में स्टीव स्मिथ को जो रुट पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. स्टीव स्मिथ के नाम 36 शतक हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर - 51 शतक

जैक कैलिस - 45 शतक

रिकी पोंटिंग - 41 शतक

कुमार संगकारा - 38 शतक

जो रुट- 37 शतक

स्टीव स्मिथ - 36 शतक.

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने नया मुकाम हासिल कर लिया है. अपने घर पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जो रूट ने अपने घर पर सात हजार रन घर पर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जो रूट ने अपने घर यानी इंग्लैंड में अब तक 82 टेस्ट मैच खेलकर सात हजार का आंकड़ा पार कर लिया है. इस दौरान जो रूट ने अपने घर पर 22 शतक और 34 अर्धशतक अपने नाम किए हैं. जो रूट का औसत भी 55.11 का हो गया है.

जो रूट ने जहां टेस्ट में 37 शतक जड़ दिए हैं तो वहीं वनडे में 18 शतक लगाए हैं. जो रूट के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल मिलाकर 56 शतक हैं. अब एक और शतक जड़ते ही जो रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला की बराबरी कर ली हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन तेंदुलकर के नाम 100 शतक दर्ज हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

सचिन तेंदुलकर - 100 शतक

विराट कोहली - 82 शतक

रिकी पोंटिंग - 71 शतक

कुमार संगकारा - 63 शतक

जैक कैलिस - 62 शतक

हाशिम अमला- 55 शतक

जो रूट - 55 शतक

महेला जयवर्धने - 54 शतक.