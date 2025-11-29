IRE vs BAN 2nd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: आयरलैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, बांग्लादेश करेगी पहले गेंदाबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 29 नवंबर(शनिवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. वही, बांग्लादेश पहले गेंदाबाजी करेगी. आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर अपने पहले मैच के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे, जबकि बांग्लादेश को अपने बल्लेबाज़ी क्रम में सुधार कर जीत की राह तलाशनी होगी. यह भी पढ़ें: बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 के मिनी बैटल से बढ़ेगा रोमांच, ये खिलाड़ी जो एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान
आयरलैंड ने जीता टॉस
यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, लिटन दास (विकेट कीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, नूरुल हसन, तंज़ीम हसन साकिब, महेदी हसन, नसुम अहमद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन
आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), टिम टेक्टर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), बेंजामिन कैलिट्ज़, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोशुआ लिटिल
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच कुल 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज 3 मैच में जीत मिली है. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.