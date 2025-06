Ireland vs West Indies 2nd T20I Match Abandoned Due To Rain: बारिश के चलते दूसरा टी20 मुकाबला भी हुआ रद्द, कल खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाना था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland) के ब्रेडी क्रिकेट क्लब, ब्रेडी (Bready Cricket Club, Bready) में खेला जाना था. दूसरा टी20 मुकाबला भी बारिश की वजह से रद्द हो गया हैं. यह मुकाबला बिना टॉस के रद्द हो गया. इससे पहले पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. अब तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies, 2nd T20I Match Winner Prediction: आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

The match unfortunately has been abandoned due to consistent wet conditions.

The final game of the three-match T20I series takes place on Sunday. Join us then!#BackingGreen #TokenFi @solar_failte ☘️🏏 pic.twitter.com/AJlZVLweft

— Cricket Ireland (@cricketireland) June 14, 2025