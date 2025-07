IND-W vs ENG-W 3rd ODI 2025 Toss & Live Scorecard: भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, इंग्लैंड पहले करेगी गेंदबाजी, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और अंतिम मुकाबला 22 जुलाई(मंगलवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट(Chester-le-Street) के रिवरसाइड ग्राउंड (Riverside Ground) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. वही, इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करेगी. इस पूरे दौरे में पहली बार भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया है. चेस्टर-ले-स्ट्रीट में दोपहर का मौसम बादलों से घिरा हुआ है और शुरुआती शाम में हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है. भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला तीसरे वनडे मुकाबले होगा निर्णायक भिड़त, जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारतीय महिला टीम ने जीता टॉस

🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia win the toss and elect to bat in the 3rd and Final ODI

Updates ▶️ https://t.co/8sa2H23CMd#ENGvIND pic.twitter.com/2FTJHFlPUS

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 22, 2025