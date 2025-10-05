IND-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Scorecard: भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से लगातार 12वीं बार हराया, क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा ने झटकें 3-3 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया. जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से मात दी हैं. यह मुकाबला ओडीआई सीरीज़ का छठा मैच था, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवर में 247 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम केवल 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई. इस जीत के साथ भारत महिला टीम ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और आगे के मैचों के लिए अपनी चुनौती बढ़ा दी है. भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को दिया 248 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य, डायना बेग झटकें 4 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत की ओर से हारलीन देओल ने 65 गेंदों पर 46 रन की अहम पारी खेली, जबकि रिचा घोष ने नाबाद 35 रन की तेज़ पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचाया. जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों में 32 रन बनाए. इस तरह से भारतीय महिला टीम ने निर्धारित ओवर में 247 का स्कोर बनाया था. पाकिस्तान की तरफ से डियाना बैग ने 10 ओवर में 4 विकेट लेकर सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ी की. फातिमा सना ने भी 2 विकेट लिए.

भारतीय बॉलिंग के जवाब में पाकिस्तान की टीम केवल 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई. उनके लिए सिद्धरा अमीन ने 106 गेंदों में 81 रन बनाए, जबकि नतालिया परवैज़ ने 33 रन जोड़े. भारतीय टीम की तरफ से क्रांती गोड ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट झटके, वहीं दीप्ती शर्मा ने 3 विकेट लिए। स्नेह राणा ने भी 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ा. टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाज़ी का फैसला लिया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों ने जल्दी ही टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया. इसके बाद भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की टीम को रोक दिया.