IND-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Scorecard: भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को दिया 248 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य, डायना बेग झटकें 4 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड
भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IND-W) ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए हैं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी मजबूत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भी कई महत्वपूर्ण विकेट लिए. टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, पाकिस्तानी महिलाओ ने कसा शिकंजा, मात्र 159 रन पर गिरे 5 विकेट

भारतीय बल्लेबाजों में हरलीन देओल ने 65 गेंदों में 46 रन बनाए, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों में 32 रन का योगदान दिया. रिचा घोष ने नाबाद 35 रन बनाए और सबसे तेज स्ट्राइक रेट (175.0) के साथ टीम को अंत तक मजबूत बनाए रखा. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 34 गेंदों में 19 रन बनाए. प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना ने क्रमशः 31 और 23 रन बनाकर टीम की शुरुआती बल्लेबाजी को संभाला.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तानी गेंदबाजों में डायना बैग ने सर्वाधिक चार विकेट लिए और 10 ओवर में 69 रन खर्च किए. सादिया इकबाल ने 10 ओवर में 2 विकेट झटके और 47 रन दिए। फैटीमा सना ने 2 विकेट लिए और महज 38 रन दिए. नाशरा संधू और रामीन शमीम ने भी अपने-अपने ओवरों में विकेट लिए. यह मुकाबला अब पाकिस्तान महिला टीम की पारी पर रोमांचक मोड़ पर आ गया है. 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई लाइन और लेंथ का सामना करना होगा.