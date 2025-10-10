How To Watch IND vs WI 2nd Test 2025 Day 1 Live Streaming: आज से शुरू हो रहा भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का घमासान; जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की अजेय बढ़त के साथ मैदान पर उतरेगी. वहीं रोस्टन चेज़ की अगुआई वाली वेस्टइंडीज टीम इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी. यह सीरीज़ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 (ICC World Test Championship 2025-27) का हिस्सा है. टीम इंडिया और वेस्टइंडीज़ के बीच दिल्ली टेस्ट में रोमांचक मिनी बैटल; इन खिलाड़ियों की टक्कर पर रहेगी निगाहें
भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से मात दी थी. उस मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था. केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शानदार शतक लगाए, जबकि गेंदबाज़ी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ों को खास मौका नहीं दिया. रवींद्र जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 104* रन बनाए और चार विकेट भी झटके, जिससे भारत को बड़ी जीत हासिल हुई.
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?
भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच का पहला दिन भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा.
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत में भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ 2025 के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के पास हैं. क्रिकेट प्रेमी स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों जैसे Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports Hindi और इनके HD संस्करणों पर भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच 2025 का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 की डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?
भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़ 2025 के डिजिटल प्रसारण अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. हालांकि, इसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. इस तरह, क्रिकेट प्रेमी भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का आनंद टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जियोहॉटस्टार के माध्यम से ले सकते हैं.