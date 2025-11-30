India vs South Africa ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st ODI Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज अब खत्म हो गई है. इसमें टीम इंडिया को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं.

इस सीरीज में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) खेलते हुए नजर आएंगे. वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होने वाली है और सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के दौरान एक बार फिर फैंस को रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. इसके बाद तीसरा और वनडे सीरीज का आखिरी मैच छह दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेल जाएगा. ये सभी मुकाबले दोपहर में डेढ़ बजे से शुरू होंगे. इससे आधे घंटे पहले यानी एक बजे टॉस होगा. रात करीब 10 बजे के करीब मैच खत्म भी हो जाएगा.

टीम इंडिया के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बाहर हैं, ऐसे में केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे. दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतकर वनडे में भी अपने दबदबे को जारी रखना चाहेगा. दोनों टीमों की तैयारियों के बीच इस सीरीज में कुछ खिलाड़ी खास ध्यान खींचने वाले हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

केएल राहुल की अगुवाई में उतरेगी टीम इंडिया

टीम इंडिया अब केएल राहुल की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज में खेलने के लिए तैयार है. सीरीज में कुल मिलाकर तीन मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. मुकाबला अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए टीम के खिलाड़ी वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज के खास आकर्षण होंगे. जो इस वक्त रायपुर पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं. कोहली और रोहित अब केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं, इसलिए इसी सीरीज को लेकर खासी उत्सुकता बनी हुई है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे हेड टू हेड (IND vs SA ODI Head To Head)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 94 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 51 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को 40 मैच में जीत मिली है. वहीं 3 मैच रद्द हुए हैं. आंकड़े में साउथ अफ्रीका काफी आगे है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs SA 1st ODI Match Probable Playing XI)

टीम इंडिया: रोहित शर्मा, यशस्वी, विराट कोहली, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसेन, लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर, केशव महाराज.

