How To Watch IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Streaming: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप हाईवोल्टेज मुकाबला आज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अब सभी बातें पीछे छूट गई हैं और सारा ध्यान सिर्फ मैदान पर होने वाली भिड़ंत पर है. हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद दोनों देशों के बीच बढ़े सैन्य तनाव के कारण इस मैच को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, बहिष्कार की मांग भी उठ रही हैं. लेकिन भारत के खेल मंत्रालय की स्पष्टता के बाद फैंस राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि क्रिकेट दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर नहीं, बल्कि केवल ACC और ICC अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ही खेला जाएगा. ऐसे माहौल में दोनों टीमों के बीच मुकाबला और भी अधिक रोचक और भावनात्मक हो गया है. पाकिस्तान बनाम टीम इंडिया एशिया कप मैच में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत यूएई को 9 विकेट से हराकर की, जहां कुलदीप यादव और शिवम दुबे की गेंदबाज़ी ने रंग जमाया. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की, लेकिन वहां उनकी बल्लेबाज़ी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी. पाकिस्तान के लिए केवल मोहम्मद हारिस रन बना पाए, बाकी बल्लेबाज असफल रहे. हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई. अब दुबई में होने वाले इस महामुकाबले में दोनों टीमें और उनके समर्थक जबरदस्त रोमांच के लिए तैयार हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.