IND vs PAK, Asia Cup 2025 Dream11 Team Prediction: पाकिस्तान बनाम टीम इंडिया एशिया कप मैच में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Dream11 Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अब सभी बातें पीछे छूट गई हैं और सारा ध्यान सिर्फ मैदान पर होने वाली भिड़ंत पर है. भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत यूएई को 9 विकेट से हराकर की, जहां कुलदीप यादव और शिवम दुबे की गेंदबाज़ी ने रंग जमाया था. इस बीच, भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्राॅल करें. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच के मिनी बैटल्स में होगी कांटे की टक्कर? जो बदल सकते हैं मुकाबले का रुख

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की, लेकिन वहां उनकी बल्लेबाज़ी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी. पाकिस्तान के लिए केवल मोहम्मद हारिस रन बना पाए, बाकी बल्लेबाज असफल रहे. हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई. अब दुबई में होने वाले इस महामुकाबले में दोनों टीमें और उनके समर्थक जबरदस्त रोमांच के लिए तैयार हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- संजू सैमसन (IND), मोहम्मद हारिस (PAK) को भारत बनाम पाकिस्तान फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (IND), शुबमन गिल (IND), फखर जमान (PAK) को हम अपनी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स - हार्दिक पंड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), सईम अयूब (PAK), अभिषेक शर्मा (IND) को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज-जसप्रित बुमराह (IND), शाहीन अफरीदी (PAK), कुलदीप यादव (IND) आपकी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: संजू सैमसन (IND), मोहम्मद हारिस (PAK), सूर्यकुमार यादव (IND), शुभमन गिल (IND), फखर जमान (PAK), हार्दिक पंड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), सईम अयूब (PAK), अभिषेक शर्मा (IND), जसप्रित बुमराह (IND), शाहीन अफरीदी (PAK), कुलदीप यादव (IND)

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान इन-फॉर्म सूर्यकुमार यादव (IND) जबकि कुलदीप यादव (IND) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है