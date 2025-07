IND vs ENG 2nd Test 2025 Day 4 Live Streaming: निर्णायक मोड़ पर भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मुकाबला, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें चौथे दिन का लाइव प्रसारण

टीम इंडिया(Photo Credit: X/@BCCI)

Where To Watch India National Cricket Team vs England National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई(बुधवार) से बर्मिंघम(Birmingham ) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड(Edgbaston) में खेला जा रहा हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भारत के नियंत्रण में नजर आया. भारत ने दिन का अंत अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 64 रन बनाकर किया और अब उसकी कुल बढ़त 244 रन की हो चुकी है. पहली पारी में भारत ने 587 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 407 रन पर सिमट गई. भारत ने दूसरी पारी में 1 के नुकसान पर ठोके 64 रन, इंग्लैंड पर बनाए 244 रनों की बढ़त, यहां देखें तीसरे दिन का हाइलाइट्स Video

भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत की और 22 गेंदों में 28 रन बनाए, लेकिन जोश टंग की गेंद पर LBW होकर आउट हो गए. स्टंप्स तक केएल राहुल 28 रन और करुण नायर 7 रन बनाकर नाबाद लौटे. इंग्लैंड की ओर से टंग ने एकमात्र विकेट लिया. इससे पहले, इंग्लैंड की पहली पारी में जेमी स्मिथ (184*) और हैरी ब्रूक (158) के बीच छठे विकेट के लिए 303 रन की साझेदारी ने टीम को संकट से बाहर निकाला. भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट और आकाश दीप ने 4 विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी. भारत ने पहली पारी में 180 रन की बढ़त ली और अब जीत की ओर अग्रसर है.

भारत ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 587 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान शुभमन गिल ने 387 गेंदों में 269 रन की मैराथन पारी खेली. रविंद्र जडेजा ने 137 गेंदों में 89 रन बनाए. इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी 87 रन की तेज़तर्रार पारी खेली, जिसमें 13 चौके शामिल थे. इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि क्रिस वोक्स और जॉश टंग को 2-2 सफलताएं मिलीं.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई(बुधवार) से बर्मिंघमके एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. जिसके चौथे दिन का खेल 05 जुलाई(शनिवार) को भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 PM से खेला जाएगा.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ का प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के पास हैं. फैंस इस हाईवोल्टेज मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 5, Sony Sports Ten 3 (हिंदी) और Sony Sports Ten 1 (अंग्रेज़ी) जैसे चैनलों पर देख सकते हैं. मैच की कमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगी.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

अगर आप मैच को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो Disney+ Hotstar ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराई जा रही है. दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फैंस फ्री या सब्सक्रिप्शन के जरिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं. Hotstar पर देखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन और वैध अकाउंट की जरूरत होगी.