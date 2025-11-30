IND vs SA 1st ODI 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराकर 1-0 से सीरीज़ में बनाई बढ़त, विराट कोहली का शतक, कुलदीप यादव ने लगाया विकेटों का चौका

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला गया. भारत ने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 349/8 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यह मुकाबला शुरुआत से अंत तक रोमांच से भरपूर रहा, जिसमें बल्लेबाज़ी और गेंदबाजी दोनों विभागों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 350 रनों का विशाल लक्ष्य, विराट कोहली ने ठोका शानदार शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत की जीत के नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 120 गेंदों में 135 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए. कप्तान KL राहुल ने भी 60 (56 गेंद) रन बनाकर मध्यक्रम को मजबूती दी, जबकि रोहित शर्मा ने तेज़ 57 (51 गेंद) रनों की अहम पारी खेली. अंत में रवींद्र जडेजा और अन्य बल्लेबाज़ों ने तेज़ रन जोड़कर भारत को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया. दक्षिण अफ्रीका की ओर से ओटनील बार्टमैन (2/60), नंद्रे बर्गर (2/65) और कॉर्बिन बॉश (2/66) ने 2-2 विकेट लिए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शानदार शुरुआत की. मैथ्यू ब्रे्ट्ज़के ने 72 रन और मार्को जैनसन ने 39 गेंदों में तूफानी 70 रन बनाकर भारत को दबाव में डाला. कॉर्बिन बॉश ने भी 67 रन जोड़े और मैच को आखिरी ओवरों तक जीवंत बनाए रखा. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने संकट की घड़ी में शानदार वापसी की. कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 68 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि युवा तेज़ गेंदबाज हर्षित राणा ने 3/65 लेकर शानदार प्रभाव छोड़ा. अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है.