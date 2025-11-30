IND vs SA 1st ODI 2025 Live Scorecard: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 350 रनों का विशाल लक्ष्य, विराट कोहली ने ठोका शानदार शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 खोकर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया हैं. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों की योजना पूरी तरह बिगाड़ दी. रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, बने ODI में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़

सबसे बड़ा आकर्षण विराट कोहली का यादगार और धमाकेदार शतक रहा. लगभग दो महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे विराट ने अपने करियर का 52वां वनडे शतक जमाया और शानदार 135 रन 120 गेंदों में बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे. उन्होंने मारको जानसन की गेंद पर चौका लगाकर तीन अंकों की संख्या पूरी की. शतक के बाद विराट ने आसमान की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद दिया.

रोहित शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी कर 57 रन 51 गेंदों में बनाए और कोहली के साथ दूसरी विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मज़बूत शुरुआत दी. वहीं कप्तान KL राहुल ने 56 गेंदों में 60 रन बनाकर मध्य क्रम को मजबूती दी. अंत में रवींद्र जडेजा ने मात्र 20 गेंदों में 32 रन ठोककर स्कोर को 340 के पार पहुंचाया. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 18, रुतुराज गायकवाड़ ने 8 और वॉशिंगटन सुंदर ने 13 रन का योगदान दिया. टीम में नए गेंदबाज हर्षित राणा 3 रन बनाकर नाबाद रहे.

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों में मारको जानसन, नंद्रे बर्गर, कॉर्बिन बॉश और ऑटनील बार्टमैन ने 2-2 विकेट लिए. प्रेनेलन सुब्रायन 10 ओवर में 73 रन देकर खाली हाथ लौटे. अब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 350 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना होगा